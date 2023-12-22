В Музыкальном театре Карелии пройдет благотворительная елка для юных зрителей

Артисты покажут сказку «Морозко».

Благотворительная елка 26 декабря в одиннадцатый раз соберет детей в Музыкальном театре Карелии, сообщили в Минкультуры республики.



Как рассказали в источнике, на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой придет более шестисот ребят из Петрозаводска и районов Карелии – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, а также дети участников СВО.



Артисты театра покажут юным зрителям музыкальную сказку «Морозко», а после спектакля благотворители вручат детям сладкие подарки.



Новогоднюю историю о скромной девушке, коварной мачехе и ее ленивой дочке, о справедливом хозяине зимнего леса на сцене театра представят не только взрослые артисты, но и совсем юные – воспитанницы детской балетной студии при Музыкальном театре.