В национальный парк в Карелии прилетели журавли (ФОТО и ВИДЕО)

В национальном парке «Водлозерский» — журавлиные танцы.
Ритуальные танцы журавлей в национальном парке «Водлозерский» попали в объектив камеры фотографа.
Съемки производились из фотодомика — они были размещены весной на территории парка в рамках проекта «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных», который реализуется Спортивно-экологическим клубом «Пилигрим» при поддержке Фонда Грантов Главы Карелии.
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