В новогодние праздники изменится график работы почтовых отделений

В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления.

График работы почтовых отделений изменится в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе Почты России.

Для отделений Почты России 31 декабря станет выходным днем по всей стране, за исключением круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут принимать клиентов до 21.00. Однако 1 января станет выходным для всех почтовых отделений в стране. Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 08.00.

Все почтовые отделения 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января будут работать в обычном режиме, а 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения.

Кроме того, в выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

Как отметили в источнике, чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.