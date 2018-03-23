В обрабатывающих производствах Карелии стало меньше "оптимистов"

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Карелиястат опубликовал результаты обследования деловой активности организаций по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в феврале 2018 года снизился в обрабатывающих производствах с 2,4% до 0,0% по сравнению с январем 2018 года.
При составлении индекса учитывалось количество респондентов, отметивших улучшение или ухудшение показателей своих предприятий.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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