В образовательных учреждениях Карелии на четверть снизился дефицит кадров

Этой устойчивой тенденции способствовала созданная в регионе система обучения и поддержки молодых кадров, а также совершенствование материальной базы образовательных учреждений, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Посадник, в этом году из 183 выпускников педагогических факультетов Петрозаводского государственного университета 67% пошли работать по специальности. 109 выпускников пойдут работать в школы республики. В Педагогическом колледже, где выпускают специалистов-учителей по начальным классам, воспитателей для детских садов, процент трудоустройства еще выше. По официальным данным, 80% выпускников на сегодняшний день трудоустроились в школы и детские сады региона.







"За последние годы кадровая ситуация в системе образования Республики Карелия значительно изменилась в лучшую сторону. Сегодня найти вакансию педагога в Петрозаводске достаточно сложно. Мы можем констатировать факт, что на 25% уменьшилось число вакансий педагогических работников. Условия, которые сегодня создаются в образовательных организациях для выпускников наших вузов и колледжей, становятся все более привлекательными", – подчеркнула заместитель премьер-министра правительства РК.



Лариса Подсадник добавила, что с 1 сентября классные руководители будут получать доплату 5 тысяч рублей ежемесячно.



Большое значение в привлечении кадров, особенно молодых, имеет обновление материально-технической базы образовательных учреждений в рамках национальных проектов, регионального финансирования. Большая роль в этом отведена и перспективе строительства новых образовательных учреждений – сегодня строятся две большие школы в Петрозаводске и Кеми. Будут строиться школы и в других городах и селах, готовится проектно-сметная документация.







Традиционно в Карелии развит институт наставничества. Педагоги с опытом, со стажем готовы передавать эстафету профессионального мастерства молодежи. Базовым учреждением такого направления является Институт развития образования Республики Карелия, где за последние 3 года более 8 тысяч учителей прошли переподготовку.



"Институт занимается повышением квалификации учителей, потому что новые реалии, новые условия требуют профессиональной переподготовки. Учителя со стажем также проходят обучение", – отметила Лариса Подсадник.



В заключение заместитель премьер-министра заверила, что к 1 сентября система образования региона готова – как материально, так и содержательно.