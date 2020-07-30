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В образовательных учреждениях Карелии на четверть снизился дефицит кадров

Новости. Общество
12:31, 30 Июля 2020
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии
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Этой устойчивой тенденции способствовала созданная в регионе система обучения и поддержки молодых кадров, а также совершенствование материальной базы образовательных учреждений, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Посадник, в этом году из 183 выпускников педагогических факультетов Петрозаводского государственного университета 67% пошли работать по специальности. 109 выпускников пойдут работать в школы республики. В Педагогическом колледже, где выпускают специалистов-учителей по начальным классам, воспитателей для детских садов, процент трудоустройства еще выше. По официальным данным, 80% выпускников на сегодняшний день трудоустроились в школы и детские сады региона.



"За последние годы кадровая ситуация в системе образования Республики Карелия значительно изменилась в лучшую сторону. Сегодня найти вакансию педагога в Петрозаводске достаточно сложно. Мы можем констатировать факт, что на 25% уменьшилось число вакансий педагогических работников. Условия, которые сегодня создаются в образовательных организациях для выпускников наших вузов и колледжей, становятся все более привлекательными", – подчеркнула заместитель премьер-министра правительства РК.

Лариса Подсадник добавила, что с 1 сентября классные руководители будут получать доплату 5 тысяч рублей ежемесячно.

Большое значение в привлечении кадров, особенно молодых, имеет обновление материально-технической базы образовательных учреждений в рамках национальных проектов, регионального финансирования. Большая роль в этом отведена и перспективе строительства новых образовательных учреждений – сегодня строятся две большие школы в Петрозаводске и Кеми. Будут строиться школы и в других городах и селах, готовится проектно-сметная документация.



Традиционно в Карелии развит институт наставничества. Педагоги с опытом, со стажем готовы передавать эстафету профессионального мастерства молодежи. Базовым учреждением такого направления является Институт развития образования Республики Карелия, где за последние 3 года более 8 тысяч учителей прошли переподготовку.

"Институт занимается повышением квалификации учителей, потому что новые реалии, новые условия требуют профессиональной переподготовки. Учителя со стажем также проходят обучение", – отметила Лариса Подсадник.

В заключение заместитель премьер-министра заверила, что к 1 сентября система образования региона готова – как материально, так и содержательно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2020-07-30 16:47:24
"Сегодня найти вакансию педагога в Петрозаводске достаточно сложно."
Да? В службе занятости 32 вакансии учителей в школы, еще 32 вакансии в колледжах и 26 вакансий воспитателя в детский сад. Кто врёт?
zanoza
2020-07-30 15:24:25
Да знаем мы этих выпускников, на эти факультеты в учебные заведения только троечники идут, потому как на другое ума не хватает. Какие из них педагоги,если дети в школах более продвинутые,нежели их новоиспечённые учителя. Только на старых кадрах, получивших образование при СССР, держатся школы, а не станет этих кадров и всё школьное образование полетит в тар-тарары!
новый
2020-07-30 16:11:11
zanoza, старые кадры это типа депутатши коммунистического толка, которая будучи директрисой школьные теплицы в аренду мимо кассы сдавала ? За что и выперли из народного образования, но не из партии и из депутатов. Вот эти старые кадры ты имеешь ввиду ?
zanoza
2020-07-30 17:17:25
новый, старые кадры это те,кто может дать знание ученику и какие-то нормальные навыки общественного поведения, в отличие от новоиспчённых "учителей", которых интересует не работа, а зарплата. Я отдыхала с такими в одном из санаториев,насмотрелась на их более чем нескромное поведение, ничему хорошему такой учитель не научит, да и учить у них нет ни малейшего желания.
новый
2020-07-30 12:57:17
Подсадник в школу на повышение квалификации надобно отправить. Там школьники научат её родину любить.
Off
2020-07-30 13:07:04
новый, не любишь ты, свою начальницу . Так можно работу потерять.. )))
карел
2020-07-30 13:04:52
новый, бесполезно все это . Зачем учителей травмировать и учеников смешить. .
И если туп . Песню чего то вспомнил .как дерево , родишься баобабом (
кир
2020-07-30 12:40:53
Нет обязательной отработки после вуза. Ни учителей, ни врачей. Доиграетесь. Почему преступность не уменьшается? Когда кадров много, переподготовка тысячами выполняется, а воз и ныне там?
Гость
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