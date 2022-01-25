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В очереди на льготное получение земли в Карелии стоят почти 4,8 тысячи многодетных семей

Новости. Общество
14:09, 26 Января 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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В прошлом году количество предоставленных им земельных участков выросло в республике на 18%.

В 2021 году многодетным семьям Карелии было предоставлено 288 земельных участков под строительство жилья. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская, выступая 26 января на заседании карельского правительства. По словам министра, лидерами по числу предоставленных участков стали Прионежский, Пряжинский и Кондопожский районы.

«Изыскивались даже совместно с администрацией города участки в Петрозаводском городском округе, несмотря на то, что проект Генерального плана еще не принят, где запланировано уже четыре территории, которые позволят минимизировать образовавшуюся очередь», - рассказала Свидская.

Как отметила министр, количество предоставленных многодетным семьям земельных участков выросло в прошлом году на 18%. Однако очередь на получение земли по-прежнему остается огромной – в ней числятся сейчас почти 4,8 тысячи многодетных семей, из которых примерно половина приходится на карельскую столицу.  

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