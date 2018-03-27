В одном из городов Карелии отменили киносеансы

Жители республики скорбят по погибшим в Кемерово.

Как сообщила газета "Беломорская трибуна", в связи с трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек (официальные данные), в городе Беломорске 28 марта отменяются все киносеансы.

"Мы приносим искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших", - сообщается в соцсети.