В одном из городов Карелии отменили киносеансы

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Жители республики скорбят по погибшим в Кемерово.
Как сообщила газета "Беломорская трибуна", в связи с трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек (официальные данные), в городе Беломорске 28 марта отменяются все киносеансы.
"Мы приносим искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших", - сообщается в соцсети.
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