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В Олонецком районе строятся и модернизируются животноводческие объекты

Новости. Общество
17:22, 26 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Во время рабочей поездки в район глава Карелии Артур Парфенчиков ознакомился с ходом строительства нового доильного зала в племсовхозе «Мегрега», а также телятника в племенном хозяйстве «Ильинский».

Были обсуждены перспективы дальнейшего развития животноводческих объектов при финансовой поддержке правительства Карелии.

Главный зоотехник племсовхоза «Мегрега» Павел Калинин сообщил, что доильный зал на 200 голов будет запущен в декабре. Для этого при поддержке регионального бюджета приобретено современное доильное оборудование на сумму более 28 млн рублей, что позволит максимально автоматизировать процесс доения. Рядом с залом запланировано оборудование двора для нетелей. Работы на новом объекте начнутся уже в конце года. В этом году племсовхозу «Мегрега» оказана господдержка в размере 78,6 млн. рублей. Приобретено оборудование DeLaval для доильного зала, а также самосвал, кормоуборочный комбайн, молоковоз, пресс-подборщик. В декабре планируется поставка нового трактора Massey Ferguson стоимостью более 5 млн. рублей. Модернизация и строительство новых объектов, а также оборудование позволит увеличить поголовье хозяйства на 100 голов.

Напомним, основным направлением деятельности предприятия является производство молока и мяса крупного рогатого скота. Предприятие имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота айрширской породы. Общее поголовье крупного рогатого скота на предприятии составило 3362 голов, в том числе коров – 1505 голов, что на 50 больше, чем было в 2020 году. Объем производства молока за январь – октябрь 2021 года составил 11152 тонн, что на 3 % превышает значение данного показателя за аналогичный период 2020 года. Предприятие в этом году реализовало 110 головы племенного молодняка крупного рогатого скота.

В племсовхозе «Ильинский» Артур Парфенчиков осмотрел будущий телятник. Его перепрофилируют из здания бывшего овощехранилища за счет собственных средств хозяйства. Сюда планируется перевести стадо в 200 голов. В целом в связи с планируемым приобретением поголовья крупного рогатого скота, принадлежащего ООО «Молочная ферма «Искра», ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» необходимо провести модернизацию и ремонтные работы на 4 животноводческих объектах общей стоимостью 117,4 млн. руб. и на 50 млн. рублей приобрести 13 единиц сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для функционирования животноводческих ферм в д. Тукса.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что развитие сельхозпредприятий района возможно как за счет собственных средств, так и инвестиций:

«По обоим предприятиям у нас есть планы по развитию и увеличению поголовья и, в том числе, по земельным ресурсам в плане мелиорации и повышения плодородия почв. По Мегрегскому хозяйству проект будет к весне реализован: молочный зал, и доильный, как дополнительные площади на 200 голов. По Ильинскому задачи более масштабные. С одной стороны надо ильинские фермы возвращать к жизни, а с другой стороны, создавать современное молочное производство в Туксе. Это будет поэтапный процесс. В следующем году надо сделать новый телятник, это будет реализовано за счет собственных средств племхозяйства «Ильинский». Также с помощью средств поддержки в размере порядка 200 млн рублей есть планы по приобретению оборудования, реконструкции и обустройству нового доильного зала и соседнего с ним корпуса. Получается, что в Ильинском мы сосредоточим порядка 500 голов дойного стада. И дальше задача - строительство новых помещений в Туксе для стада, которое мы сейчас выкупаем».

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