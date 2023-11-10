В ООН триумфально прошла презентация о традиционной русской свадьбе в Карелии

Глава республики рассказал о презентации книги и фильма в Организации Объединенных Наций свадьбы из Карелии.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о презентации в ООН, которую провел полномочный представитель России Василий Небендзя.

Темой презентации стала свадьба на территории Карелии — в Заонежье. Презентация фильма и книги «Русская свадьба Заонежья» состоялась в ООН.

«Традиции, культура нашего края заинтересовали представителей многих стран — на презентации присутствовали главы и сотрудники иностранных дипмиссий, российские и зарубежные СМИ, ученые, представители общественных организаций», — написал Артур Парфенчиков.

Как рассказал руководитель региона,книга вызвала успех в Постпредстве РФ при ООН, поэтому решили презентовать новые проекты о свадебных традициях народов нашей страны.

«Поздравляю всех, кто работал над книгой и фильмом! Приятно, что ваша работа, сделанная с такой любовью к родному краю, ее истории, ее людям, поможет рассказать о Карелии всему миру!», — рассказал Артур Парфенчиков.