В парке Ваккосалми в Сортавале планируют построить 50-метровый трамплин

Место расположения будущего комплекса находится в природоохранной зоне.

В Сортавале планируется построить 50-метровый трамплин в парке Ваккосалми, сообщили в паблике Сортавальского района со ссылкой на группу Спорт - норма жизни Карелия.



Проектная документация на строительство получила положительное заключение госэкспертизы. Как подчеркнули в сообществе, это потребовало тщательной проработки, потому что место расположения будущего комплекса находится в природоохранной зоне вблизи водного объекта.



В Сортавале действуют три трамплина, на которых занимаются юные спортсмены из школы Олимпийского резерва. Установка нового комплекса позволит проводить всероссийские юношеские соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.



Строительство спортивного объекта уже поддержал министр спорта России Олег Матыцин, который был на объекте во время рабочей поездки в декабре 2022 года.

С положительным заключением госэкспертизы республика сможет подать заявку на участие в федеральных программах, а также привлечь инвесторов, отметили в источнике.