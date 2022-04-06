В парламенте Карелии пообещали помощь военным, участвующим в спецоперации на Украине

Военнослужащие из Карелии, участвующие в спецоперации на Украине, получат не только установленную законом господдержку, но и, в случае необходимости, адресную помощь.

Об этом сообщил председатель комитета по законности и правопорядку парламента республики Сергей Шугаев.

Его заявление опубликовано в официальной группе Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Вконтакте.

«Реализация этого закона наша фракция „Единой России“ в Законодательном собрании берет под особый контроль. Депутаты вместе с военным комиссариатом республики, министерством социальной защиты сверят точные списки, чтобы все наши военнослужащие — участники спецоперации получили поддержку, предусмотренную законом. Если потребуется, окажем конкретную адерсную помощь», — сказал Шугаев.