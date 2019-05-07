В Петрозаводск на вертолете госпитализировали двух пенсионеров

Экстренные вылеты были совершены 5 мая в Сортавалу и Суоярви, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Сортавалы в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова госпитализировали 67-летнего мужчину с заболеваниями сердца. 68-летний мужчина из Суоярви с сердечными заболеваниями также был доставлен на вертолете в Петрозаводск.