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В Петрозаводске ближайшей ночью будут убирать несколько улиц

Новости. Общество
21:01, 26 Декабря 2023
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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Водителей попросили обратить внимание на знаки

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили об уборке дорог, которая пройдет ближайшей ночью, со вторника на среду.

Очистке от снега подвергнутся нечетная сторона улицы Сортавальской, нечетная сторона улицы Питкяранской, нечетная сторона улицы Фролова, нечетная сторона улицы Балтийской, нечетная сторона улицы Парфенова, нечетная сторона улицы Горького, нечетная сторона улицы Дзержинского, нечетная сторона улицы Свердлова, нечетная сторона улицы Станционной, нечетная сторона Октябрьский проспекта.

Водителей попросили обращать внимание на знаки, запрещающие стоянку и остановку.

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