В Петрозаводске будут судить лжебоксера-дилетанта, безответственность которого стоила ребенку здоровья

Лжетренер в Петрозаводске учил детей боксу, не имея ни образования, ни спецподготовки.

Следователи Петрозаводска СУ СКР по Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в ненадлежащем оказании услуг, повлекшем тяжкий вред здоровью ребенк.



Следствие установило, что с апреля 2019 года в Петрозаводске в спортзале на улице Кирова, 2 инструктор организовал для детей занятия по боксу и неофициально привлек к тренерской работе обвиняемого.



В апреле 2022 года обвиняемый, не имея специального образования, тренерской подготовки и не являясь профессиональным тренером, фактически взял на себя обязанности инструктора по боксу. На одной из тренировок обвиняемый дал задание группе детей выполнить упражнение, при этом не показал порядок его выполнения и не разъяснил технику безопасности, а потом вышел из спортзала. В его отсутствие 12-летний мальчик, выполняя упражнение, получил травму спины, которая повлекла тяжкий вред здоровью.



Следователи завершили расследование уголовного дела, собрали доказательства, свидетельствующие о причастности обвиняемого к преступлению. В рамках расследования уголовного дела были допрошены дети и их родители, а также свидетели и очевидцы случившегося. Кроме того, была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело направили в суд, сообщили впресс-службе Следкома Карелии.