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В Петрозаводске фирмы готовы отказаться от поставок продуктов в детские сады из-за роста цен

Новости. Общество
06:40, 15 Марта 2022
фото: © Дмитрий Рогулин / ТАСС

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Администрация столицы Карелии заключит допсоглашения с фирмами, уведомившими детские сады об отказе исполнять контрактные обязательства.

В минувший понедельник, 14 марта, в петрозаводской мэрии прошло экстренное совещание с фирмами-поставщиками и  представителями УФАС. В конце прошлой недели детские сады начали получать от поставщиков продуктов питания уведомления об отказе исполнять контрактные обязательства. Предприятия сообщили, что не готовы поставлять товар по той стоимости, которая прописана в договорах. Причина – резкий скачок цен. Самая сложная ситуация сложилась с мясной продукцией: так, килограмм бескостной говядины поставлялся за 485 рублей, теперь же цена начинается – от 650 рублей. Об этом пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Понятно, что ситуация непростая – все мы видим рост цен, но действовать нужно ответственно. И уж тем более нельзя допускать манипуляций со стороны бизнеса. Нельзя, чтобы под угрозой стоял вопрос с питанием самых незащищенных слоев населения», - считает Владимир Любарский.

По словам главы города, просто так поменять условия контракта мэрия не имеет права.

«Поэтому вместе с поставщиками мы решили действовать последовательно. До 1 мая заключим с ними дополнительные соглашения, по которым детсады смогут закупать продукты по сегодняшним рыночным ценам. Но для этого компании должны предоставить нам соответствующие документы – прайсы – от своих партеров – тех фирм, которые поставляют им сырье», - пишет мэр города.

Владимир Любарский надеется, что к маю рыночные цены вернутся к прежним показателям.

«Если же это не произойдет, будем пересматривать долгосрочные контракты с поставщиками. Законодатели дают такую возможность, но с формулировкой «при невозможности исполнения». Эту невозможность поставщикам еще нужно будет обосновать», - подытожил глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, детским садам Петрозаводска не хватает родительской платы.

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