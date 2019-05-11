В Петрозаводске горел автомобиль

Пожар в автомобиле произошел 10 мая на Первомайском проспекте, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.16 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводск в составе 4 человек привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле на пр. Первомайском. В 15.18 пожар ликвидирован.

Подробности выясняются.