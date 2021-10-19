В Петрозаводске инспекторы поймали пять пьяных водителей за сутки

В столице Карелии несколько автомобилистов, севших за руль в нетрезвом виде, попались в руки сотрудников ГИБДД.

В понедельник в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления пять водителей, севших за руль нетрезвыми. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителей ожидает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии житель Петербурга врезался в березу и получил травмы.