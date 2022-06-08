В Петрозаводске ищут подозреваемую в краже (ВИДЕО)

Женщина покинула торговый центр в Петрозаводске инкогнито и, возможно, забыв заплатить.
Как сообщили в МВД Карелии, полицейские Петрозаводска устанавливают личность молодой женщины, подозреваемой в краже в одном из торговых центров города.
Любую значимую информацию о личности разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону: 8 921-018-09-05.
Конфиденциальность гарантируется.
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