В Петрозаводске к началу сентября установят новые светофоры

Администрация столицы Карелии сообщает, что на нескольких улицах Петрозаводска появятся новые светофорные объекты.

По информации пресс-центра городской мэрии, четыре светофорных объекта будут смонтированы до конца лета в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Специалисты предприятия "МУППЭС" приступили к закладке стоек под светофоры и дорожные знаки на перекрестке улиц Анохина и Горького. Одновременно с этим подрядчик начал работы по техническому обустройству перекрестков улиц Чапаева и Чкалова, Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы.

Сообщается также, что в ближайшее время будут установлены светофоры на пешеходном переходе у дома № 30 по Лососинскому шоссе, где зимой зарегистрировано несколько серьезных ДТП. Проектно-сметная документация на этот объект готова.

Завершение работ, общая стоимость которых около 12 млн рублей, запланировано до 1 сентября.

Также за счет средств Дорожного фонда РК предусмотрена установка светофорных объектов на перекрестках улиц Красной и Андропова, Красной и Дзержинского, Краснофлотской улицы и Октябрьского проспекта, Комсомольского проспекта и улицы Балтийской.