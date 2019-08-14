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Новости. Общество
18:40, 14 Августа 2019
фото: сайт мэрии Петрозаводска

В Петрозаводске к началу сентября установят новые светофоры

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Администрация столицы Карелии сообщает, что на нескольких улицах Петрозаводска появятся новые светофорные объекты.

По информации пресс-центра городской мэрии, четыре светофорных объекта будут смонтированы до конца лета в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Специалисты предприятия "МУППЭС" приступили к закладке стоек под светофоры и дорожные знаки на перекрестке улиц Анохина и Горького. Одновременно с этим подрядчик начал работы по техническому обустройству перекрестков улиц Чапаева и Чкалова, Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы. 

Сообщается также, что в ближайшее время будут установлены светофоры на пешеходном переходе у дома № 30 по Лососинскому шоссе, где зимой зарегистрировано несколько серьезных ДТП. Проектно-сметная документация на этот объект готова.

Завершение работ, общая стоимость которых около 12 млн рублей, запланировано до 1 сентября.

Также за счет средств Дорожного фонда РК предусмотрена установка светофорных объектов на перекрестках улиц Красной и Андропова, Красной и Дзержинского, Краснофлотской улицы и Октябрьского проспекта, Комсомольского проспекта и улицы Балтийской.

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