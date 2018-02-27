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Новости. Общество
08:20, 27 Февраля 2018

Петрозаводским кошкам и собакам сделают прививки от бешенства

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Выездная вакцинация домашних питомцев в столице Карелии будет производиться с 1 марта по 1 мая.

Специалисты отмечают, что в период с 1 по 15 февраля в России зафиксировано 165 случаев заболевания домашних и диких животных бешенством. Максимальное количество заболевших животных выявлено в Липецкой, Воронежской, Волгоградской, Белгородской, Саратовской областях и в Республике Бурятия. Бешенство диагностировалось у лис (54 случая), собак (47 случаев), кошек (39 случаев), у крупного рогатого скота (16 случаев).

Как рассказали в администрации Петрозаводска, в Карелии вакцинацию против бешенства имеют право проводить только государственные ветеринарные учреждения. При этом на каждое животное оформляется официальный ветеринарный паспорт с печатью ветеринарного учреждения. Не подвергнутых вакцинации собак запрещается использовать для службы, охраны, племенного дела, а также перевозить их и участвовать с ними в выставках, выводках и иных мероприятиях. Согласно российскому законодательству, все собаки в обязательном порядке подлежат профилактической вакцинации, уточнили в мэрии.

С графиком проведения вакцинации в микрорайонах Петрозаводска можно ознакомиться здесь.

Прививки животным будут делать в указанные в графике дни в период с 16:00 до 19:30 в специально оборудованной для этой цели автомашине, ГАЗ 27057 (серебристый) государственный номер М501ЕМ 10.

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