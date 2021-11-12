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В Петрозаводске LADA врезалась в Mercedes, пострадала молодая пассажирка «немца» (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:41, 21 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Столкновение двух автомобилей произошло на улице Сыктывкарская.

В столице Карелии 20 декабря в 8.30 произошло столкновение двух автомобилей. Авария произошла возле дома по улице Сыктывкарская, 13.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 32-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2108, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении автомобилю Mercedes.

В результате столкновениz пострадала 22-летняя пассажирка иномарки.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, 22-летней девушке было в итоге назначено амбулаторное лечение. Также разовая медицинская помощь была оказана 7-летнему ребенку — пассажиру ВАЗа.

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