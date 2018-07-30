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Новости. Криминал
12:18, 30 Июля 2018
фото: i.ytimg.com

В Петрозаводске молодой человек продавал прохожим краденые велосипеды

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В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего молодого человека, которого подозревают в краже велосипедов.

Ранее в городскую полицию обратились трое граждан, у которых украли велосипеды.

"Двое потерпевших проживают в одном подъезде – именно здесь они и хранили двухколесный транспорт, не предприняв никаких мер безопасности. Еще одной жертвой вора стала петрозаводчанка, которая оставила велосипед у дома на улице Луначарского, также не позаботившись о сохранности своего имущества", - рассказали в карельском МВД. 

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель.

"Он сознался в инкриминируемых ему преступлениях и сообщил, что похищенные велосипеды продал случайным прохожим за небольшие деньги", - отметили в ведомстве. 

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

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