В Петрозаводске молодой человек продавал прохожим краденые велосипеды

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего молодого человека, которого подозревают в краже велосипедов.

Ранее в городскую полицию обратились трое граждан, у которых украли велосипеды.

"Двое потерпевших проживают в одном подъезде – именно здесь они и хранили двухколесный транспорт, не предприняв никаких мер безопасности. Еще одной жертвой вора стала петрозаводчанка, которая оставила велосипед у дома на улице Луначарского, также не позаботившись о сохранности своего имущества", - рассказали в карельском МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель.

"Он сознался в инкриминируемых ему преступлениях и сообщил, что похищенные велосипеды продал случайным прохожим за небольшие деньги", - отметили в ведомстве.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.