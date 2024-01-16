В Петрозаводске можно будет бесплатно освоить профессию водителя троллейбуса

Во время образовательного курса предусмотрена выплата стипендии.

Предприятие «Городской транспорт» совместно с Центром занятости населения и Петрозаводским автотранспортным техникумом приглашают жителей карельской столицы бесплатно освоить профессию «Водитель троллейбуса». Об этом сообщили в паблике городской администрации со ссылкой на информацию группы ПМУП «Городской транспорт».



Пройти образовательный курс могут годные по состоянию здоровья мужчины и женщины в возрасте от 21 года, имеющие среднее образование. Для этого им необходимо обратиться в Центр занятости населения по адресу: улица Кирова, дом 25.



Обучение начнется в марте и продлится шесть месяцев. Во время образовательного курса предусмотрена выплата стипендии. По его завершении гарантируется трудоустройство.



Как подчеркнули в источнике, зарплата водителя третьего класса стартует от 45 тысяч рублей. Отпуск составляет 58 календарных дней. Сотрудников доставляют на работу и домой служебным транспортом. Кроме того, предусмотрена возможность льготной пенсии при соответствующем стаже.



Обращаться с вопросами можно по телефонам: 59-31-71 (добавочный 115 или 121), 59-26-02, +7 (921) 464-07-09.