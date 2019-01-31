В Петрозаводске мужчина несколько лет насиловал ребенка

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Жителю Петрозаводска грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в период с 2013 года по 2014 год обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске, неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, которая являлась родственницей его сожительницы.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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