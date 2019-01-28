ФОТО: В Петрозаводске начали сносить "Биг Бен"

Компания "РегионСтройПлюс" в понедельник приступила к демонтажу башни "Биг Бен" в Петрозаводске, передал корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

По словам мэра Петрозаводска, компания сносит башню по договору с властями. Работы по демонтажу планируется завершить в пондельник. Останки стелы предполагается отвезти в троллейбусное депо.

В настоящее время подрядчик обследует конструкцию и параллельно демонтирует ее части.

Как ранее сообщала администрация города, после демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте ландшафтной композиции.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

В 2017 году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.