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Новости. Общество
10:04, 28 Января 2019

ФОТО: В Петрозаводске начали сносить "Биг Бен"

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Компания "РегионСтройПлюс" в понедельник приступила к демонтажу башни "Биг Бен" в Петрозаводске, передал корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

По словам мэра Петрозаводска, компания сносит башню по договору с властями. Работы по демонтажу планируется завершить в пондельник. Останки стелы предполагается отвезти в троллейбусное депо.

В настоящее время подрядчик обследует конструкцию и параллельно демонтирует ее части. 

Как ранее сообщала администрация города, после демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте ландшафтной композиции.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

В 2017 году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
doris
2019-01-28 10:48:28
Наконец-то!Два шпиля на одной площади- кошмар! На могиле пусть себе поставит, архитектор хренов!
Американец
2019-01-28 10:47:52
и это правильно. Еще одна память о Гале и Ко будет навсегда вычеркнута из памяти
Juniper59
2019-01-28 10:44:03
Прекрасно. Наконец-то эта китчевая барбекюшница исчезнет с глаз долой.
Как всегда, летом оно неинтересно сносить, летом же дешевле...
Горожанин
2019-01-28 10:43:56
За "нацию" ответите. Критиковать нужно идею, решение, действие конкретных людей, но не оскорблять народ!
Александр Антонов
2019-01-28 10:26:12
До чего же дебильная нация. Единственное украшение было у вокзала, так хотят это место опять превратить в пустырь.Причём за народные деньги. Либо идиоты, либо вредители.
Андрей Дубенский
2019-01-28 10:57:39
Александр Антонов, Жму клешню. Хоть кто-то нашелся кроме пустоголовых поцреётов. Стильная, красивая и ПОЛЕЗНАЯ штука, и даром - нет, на хрен она нам, выроем канавку... и далее по известному стиху. Так что "Либо" тут не прет - и идиоты, и вредители.
Беня
2019-01-28 10:55:01
Александр Антонов, это вы щаззз про кого с такого рода обобщениями? Уж потрудитесь объяснить.
Американец
2019-01-28 10:49:40
Александр Антонов, не нравиться - вали в эуропу, любитель американских ценностей
belka lisa
2019-01-28 10:24:50
давно пора было снести эту порнуху... наконец-то ,дождались!!!
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