В Петрозаводске нашли пропавшего высокого мужчину

Высокий молодой человек жив, сообщили поисковики.

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» Карелии со 2 января искали 33-летнего высокого молодого человека, который пропал в Петрозаводске.

Поисковики сообщили, что мужчину нашли, он жив.

Молодой человек сам вышел на связь с волонтерами и сообщил, что он жив и здоров, попросил снять его с розыска.