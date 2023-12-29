В Петрозаводске нашли пропавшего высокого мужчину

Высокий молодой человек жив, сообщили поисковики.
Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» Карелии со 2 января искали 33-летнего высокого молодого человека, который пропал в Петрозаводске.
Поисковики сообщили, что мужчину нашли, он жив.
Молодой человек сам вышел на связь с волонтерами и сообщил, что он жив и здоров, попросил снять его с розыска.
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