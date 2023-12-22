В Петрозаводске нашли пропавших ранее подростков

В МВД сообщили о завершении поисков двух подростков, ранее пропавших в столице республики.

Как сообщили в МВД Карелии, в Петрозаводске завершены поиски подростков, юноши 2006 года и девочки 2008 года рождения.

Юноша пропал 19 декабря, а девочка — 21 декабря, приехав из Костомукши в Петрозаводск на экскурсию с группой школьников.

Поиски завершились успешно, пропавшие найдены.