Реклама

Истории успеха. «РеаЛ РК»
30.12.2022 14:03
В Карелии мужчина на тюбинге вылетел под колеса автомобиля (ФОТО)
Сегодня 15:24
Финляндия не пустила более 3 тысяч человек через границу с Россией
Сегодня 13:45
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
04.01.2023 22:00

В Петрозаводске неизвестный развесил на Новый год на кустах конфеты (ФОТО)

Новости. Общество
16:12, 05 Января 2023
фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВК

Новости партнеров

Неожиданный подарок получили на новогодние праздники жители одного из петрозаводских дворов.

Фото этого сюрприза были выложены в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

На фотографиях видно, что в одном из петрозаводских дворов некто развесил на кустах конфеты.

«Неожиданно… Всех с Новым годом!», — отреагировали на это петрозаводчане.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.01.2023, 00:10
В Гидрометцентре предупредили об угрозе волн жары
02.01.2023, 11:53
«Зимы государь»: стало известно, когда в Карелию придут морозы до -28 градусов
03.01.2023, 20:25
Соцсети: маленькая девочка в Петрозаводске съехала на ватрушке в реку
02.01.2023, 14:44
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
29.12.2022, 14:51
В Петрозаводске резидента Финляндии обвинили в уголовном преступлении
30.12.2022, 11:11
Мыши заражают жителей Карелии страшной болезнью

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.