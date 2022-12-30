В Петрозаводске неизвестный развесил на Новый год на кустах конфеты (ФОТО)

Неожиданный подарок получили на новогодние праздники жители одного из петрозаводских дворов.
Фото этого сюрприза были выложены в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
На фотографиях видно, что в одном из петрозаводских дворов некто развесил на кустах конфеты.
«Неожиданно… Всех с Новым годом!», — отреагировали на это петрозаводчане.
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