В Петрозаводске неизвестный развесил на Новый год на кустах конфеты (ФОТО)

Неожиданный подарок получили на новогодние праздники жители одного из петрозаводских дворов.

Фото этого сюрприза были выложены в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

На фотографиях видно, что в одном из петрозаводских дворов некто развесил на кустах конфеты.

«Неожиданно… Всех с Новым годом!», — отреагировали на это петрозаводчане.