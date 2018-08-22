В Петрозаводске немного подешевел бензин

Цены на бензин в Петрозаводске в середине августа снизились на 0,2%-0,5%

По состоянию на 13 августа бензин АИ-92 стоил 40,70 рубля, АИ-95 – 43,76 рубля. Цены на АИ-98 и дизельное топливо остались на уровне начала августа - 49,10 рубля и 45,55 рубля, соответственно, сообщают "Вести Карелии".

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