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В Петрозаводске объявлен набор больничных клоунов

Новости. Общество
14:22, 16 Января 2022
фото: Благотворительный фонд им. Арины Тубис

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Благотворительный фонд им. Арины Тубис ищет творческих и жизнерадостных людей, готовых дарит улыбку тяжелобольным детям.

Благотворительный фонд им. Арины Тубис объявляет набор медицинских волонтеров и больничных клоунов, которые после обучения смогут посещать детей в больничных учреждениях Петрозаводска.

Если вы хотите стать волонтером, то необходимо заполнить анкету и готовиться к интересной жизни, полной событий и уникальных открытий.

«Обратите внимание на важный момент: претенденту в больничные клоуны должно быть не менее 23 лет», - отмечается в паблике благотворительного фонда.

Сроки подачи заявок: до 28 февраля 2022 года.

Набор волонтер реализуется в рамках проекта "Сила поддержки", получившего софинансирование из бюджета грантов Республики Карелия в форме субсидий на реализацию мероприятий по государственной поддержке некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

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