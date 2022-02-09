В Петрозаводске обвиняемый в мошенничестве дал взятку сотруднику УФСИНа за свободу по ночам

Петрозаводчанин, которому была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, хотел «купить» свободу передвижения по ночам.

Следствием установлено, постановлением Петрозаводского городского суда от 20 октября 2021 года в отношении 52-летнего жителя Петрозаводска, являвшегося обвиняемым по уголовному делу в совершении серии тяжких преступлений, связанных с совершением мошеннических действий, была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигуранту уголовного дела был установлен ряд запретов, в том числе выходить с 22.00 до 6.00 за пределы своей квартиры. Об этом рассказали в прокуратуре Карелии.

Стремясь нарушить избранную в отношении него меру пресечения, чтобы беспрепятственно покидать место жительства в ночное время, 3 декабря прошлого года обвиняемый передал начальнику петрозаводского филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Карелии, участвовавшему в проводимом оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», 20 000 рублей в качестве первой части взятки. Всего взятка составляла 60 000 рублей. За эти день сотрудник УФСИН должен был отключить технические средства контроля, входящих в систему электронного мониторинга подконтрольных лиц.

После передачи сотруднику Инспекции взятки обвиняемый был задержан на месте происшествия сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.

Прокурором Карелии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки должностному лицу федеральной службы исполнения наказания. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.