В Петрозаводске оглашен приговор в отношении 12 участников банды наркоторговцев

Суд посчитал, что исправление 8 мужчин и 4 женщин невозможно без изоляции от общества, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по делу в отношении 8 мужчин и 4 женщин, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Также обвиняемым вменялось участие в преступном сообществе.

Как было установлено, в 2017–2019 годах осужденные участвовали в распространении наркотиков в качестве курьера, розничных и оптовых закладчиков. Жители Карелии и республики Коми делали тайники-закладки в Петрозаводске и Кондопоге. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли более 1 килограмма наркотиков.

Всех осужденных к преступной деятельности привлек неизвестный — создатель интернет-магазина по продаже наркотиков.

Суд признал распространителей наркотиков виновными и приговорил их к различным срокам лишения свободы — от 6 до 14 лет, с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.