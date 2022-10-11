В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника

Новый многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» примет первых пациентов уже в ноябре.

Специалисты «Клиники на Чайкиной» стоят на страже здоровья больших и маленьких пациентов уже более 18 лет. Группа клиник «Клиники на Чайкиной» представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника «Костная клиника», клиника женского здоровья «Фрау клиник», детская клиника «Здравляндия» и многопрофильный медицинский центр «Поликлиник», открытие которого ожидается в ноябре этого года.

Многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» представит основные направления медицины и предложит всестороннее лечение: от диагностики до полной реабилитации.

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