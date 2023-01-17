В центре Петрозаводска открылась ледовая арт-площадка (ФОТО)

Владимир Любарский рассказал об открытии катка в Губернаторском парке.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети опубликовал фото с открытия катка и ледовой арт-площадки в центре Петрозаводска.

«С большим удовольствием принял участие в открытии катка в Губернаторском саду. Эта инициатива компании ТГК-1 и карельских добровольцев радует горожан уже девятый сезон, — написал градоначальник. — Для собравшихся выступили спортсмены и артисты, были организованы мастер-классы, квесты, флешмобы и эстафеты. Ледовая арт-площадка будет открыта до конца зимы. Каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 в Губернаторском саду запланированы спортивно-развлекательные мероприятия для всей семьи. Приходите!»

Владимир Любарский поблагодарил всех причастных к открытию катка, отметив их неравнодушное отношение к городу.