В Петрозаводске пенсионерка погибла, выпав из окна

Женщина выпала из окна четвертого этажа вечером 3 июля, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что до падения 62-летняя женщина находилась дома вместе с сожителем. В какой-то момент она выпала из окна комнаты на четвертом этаже. После падения женщину спасти не удалось, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.