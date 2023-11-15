В Петрозаводске подвели итоги сезона ремонта улиц

В рамках нацпроекта в столице Карелии отремонтировали 29 дорог.

В администрации Петрозаводска подвели итоги сезона ремонта улиц. Всего в рамках Нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированным Президентом РФ, в городе было отремонтировано 29 объектов. В мэрии отметили, что большая часть этих объектов — дороги, которые должны были привести в порядок лишь в следующем году.

Председатель комитета ЖКХ администрации Юлия Мизинкова отметила, что власти города руководствуются обращениями граждан, мнением коллег из ГИБДД. Также в приоритете — комфортный подъезд и подход к социальным учреждениям. Например, летом и осенью 2023 года обновлены подходы к школам № 11 и 48 на Перевалке, а также к школе № 8 на Зареке, уложили новое покрытие на улице Коммунистов и там же модернизировали линию освещения.

Всего в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы следующие улицы:

улица Еремеева (от улицы Дзержинского до улицы Куйбышева);

улица Чкалова (от Сыктывкарской улицы до улицы Чапаева);

улица Пархоменко (от улицы Черняховского до улицы Чапаева);

улица Черняховского (от Лососинского шоссе до улицы Фурманова);

улица Сусанина (от Ключевой улицы до д. 36);

улица Репникова (от Ключевой улицы до Ключевского шоссе);

улица Петрова (от Ключевой улицы до Кемской улицы);

Судостроительная улица (от Кемской улицы до здания Белые ключи);

Кемская улица (от улицы Петрова, включая кольцо до Судостроительной улицы);

бульвар Интернационалистов (от улицы Хейкконена до 1-внутриквартального проезда);

Скандинавский проезд (от Ярославской улицы до Оборонной улицы);

улица Древлянка (от Лесного проспекта до улицы Попова);

улица Льва Толстого (от улицы Правды до Казарменской улицы);

Северная улица (от улицы Шотмана до Первомайского проспекта);

Сорокская улица (от улицы Шотмана до улицы Антикайнена);

Птицефабрика (от Нелуксинской улицы до Южного проезда);

Южный проезд (от улицы Птицефабрика до проезда Строителей);

проезд Строителей (от проезда Южный до проезда Механический);

Механический проезд (от проезда Строителей до Вознесенского шоссе);

Сулажгорский проезд (от Косогорной площади до Суоярвского шоссе);

Сулажгорская улица (от д. 101 по Сулажгорской улице до Косогорной площади);

улица Перттунена (от улицы Коммунистов до улицы Ригачина);

улица Коммунистов (от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского);

улица Радищева (от улицы Ригачина до улицы Луначарского);

улица Дружбы (от улицы Сулажгорский кирпичный завод до Кирпичной улицы);

Кирпичная улица (от улицы Дружбы до Подсочной улицы);

Подсочная улица (от Кирпичной улицы до территории Перегон Томицы — Шуйская с конечной остановкой общественного транспорта).

Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой);

улица Трудовых Резервов.

Еще более 20 объектов обновлены за счет средств республиканского бюджета.