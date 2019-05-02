В Петрозаводске появится еще один памятник, которого нигде в России нет

К 100-летию Карелии в Петрозаводске установят памятник ювелиру Перхину, создавшему яйца "Фаберже", сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Монумент должен появиться в год 100-летия Республики Карелия. С предложением увековечить память золотых дел мастера выступил Союз ювелиров России и клуб «Российская ювелирная торговля». Автор памятника – Павел Калтыгин из Санкт-Петербурга – презентовал эскизный проект в Правительстве Карелии.

Открытие памятника приурочено к 160-летию со дня рождения выдающегося ювелира. Родина Михаила Перхина - село Ялгуба. В 18 лет он приехал в Санкт-Петербург и поступил на обучение подмастерьем в Петербургскую Ремесленную управу по золотых дел ремеслу. Став мастером, Михаил Перхин с помощью Карла Фаберже открыл собственную мастерскую, где производились чеканные и граверные работы по золоту и серебру, ювелирные украшения и подарки. Из 52 знаменитых императорских пасхальных яиц "Фаберже" 28 изготовил именно Перхин. В 2009 году Мемориальный фонд Карла Фаберже учредил награду – орден Михаила Перхина, которым награждаются лучшие мастера-ювелиры современности.



правительство Карелии

Монумент размером почти 5 метров будет выполнен из бронзы и малинового кварцита. Его предлагается установить в районе улицы Пушкинской и набережной Онежского озера и открыть 22 мая – в день рождения мастера.

Чтобы передать полное портретное сходство Перхина, в работе будут использоваться его три прижизненные фотографии. Их специально пришлет скульптору правнук Михаила Евлампиевича Георгий Петрофф из США.

Как отметил Павел Калтыгин, памятников ювелиру в России еще нет. Это будет первый. Всего же в мире их три. По замыслу, монумент является не только памятником Перхину, но и всему ювелирному сообществу. К октябрю будет представлена его полноразмерная модель.

Проект реализуется на средства пожертвований – их собирает "Фонд строительства памятника ювелиру – ведущему мастеру Фирмы Фаберже, уроженцу Карелии".

В год открытия памятника в Карелии пройдет один из этапов Всемирного конкурса ювелиров имени Карла Фаберже. В Петрозаводске будут выставлены самые лучшие работы российских ювелиров.