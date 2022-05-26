В Петрозаводске появится еще один временный пункт сбора шин

В субботу заработает пункт сбора шин в Приозерном парке.

В субботу, 28 мая, в Петрозаводске заработает еще один временный пункт приема авторезины. Об этом сообщили в администрации города.

Автолюбители смогут сдать использованные шины бесплатно, с 8.00 до 20.00.

Также в мэрии напомнили, что в городе работает постоянный пункт приема шин. С 9.00 до 16.00 покрышки можно сдать в ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: Вытегорское шоссе, дом 82.