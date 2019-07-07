В Петрозаводске полиция продолжает разыскивать мужчину, подозреваемого в преступлении

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение бывшего осужденного, уклоняющегося от административного надзора.

Полиция продолжает розыск подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора), Юрия Цветкова, сообщает МВД Карелии.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске: 8-911-401-83-56, 8(814-2) 75-50-00, или 02 (с мобильного 102).

Конфиденциальность гарантируется.