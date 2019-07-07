10:49, 07 Июля 2019
В Петрозаводске полиция продолжает разыскивать мужчину, подозреваемого в преступлении
Новости по теме
Загрузка...
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение бывшего осужденного, уклоняющегося от административного надзора.
Полиция продолжает розыск подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора), Юрия Цветкова, сообщает МВД Карелии.
Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске: 8-911-401-83-56, 8(814-2) 75-50-00, или 02 (с мобильного 102).
Конфиденциальность гарантируется.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
01.07.2019, 15:12
30.06.2019, 09:21
01.07.2019, 13:12
02.07.2019, 11:25
03.07.2019, 10:43
03.07.2019, 16:00
Аналитика
05.07.2019 09:15
Обществоведение
Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
03.07.2019 14:56
01.07.2019 15:12
Чтиво
04.07.2019 14:04
Личное мнение
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
03.07.2019 12:35
30.06.2019 08:53
26.06.2019 15:40
Медиа
01.07.2019 09:39
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии