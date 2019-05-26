В Петрозаводске произошел пожар в Доме-интернате для ветеранов

На восьмом этаже в одной из комнат интерната загорелись постельные принадлежности и началось задымление; спасатели эвакуировали два этажа.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей сегодня в 9 часов 8 минут, сообщили в МЧС по Карелии.

Прибывшие на место спасатели обнаружили огонь и задымление в одной из комнат на восьмом этаже здания. В палате произошло возгорание постельных принадлежностей на площади один квадратный метр. Белье тлело и дымилось.

Как информирует МЧС, была произведена эвакуация 8 и 9 этажей. В 9-23 возгорание было ликвидировано.

Находившихся на двух этажах людей собрали в актовом зале на период, в течение котрого было организовано проветривание.

Погибших и пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются. На месте работают дознаватели.