В Петрозаводске прошла традиционная акция памяти "Немцов мост"

Гражданские активисты почтили память погибшего оппозиционера на мосту через реку Лососинка.

В этом году сотрудники полиции появились у символического "Немцова моста" в Петрозаводске даже раньше, чем журналисты, и поджидали участников традиционной акции памяти с видеокамерой. Однако препятствовать гражданским активистам полицейские не стали и даже не попросили собравшихся предъявить документы.



©Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, акция памяти оппозиционного российского политика Бориса Немцова проходит в карельской столице ежегодно в день его убийства, 27 февраля. В этот день горожане собираются на небольшом мосту через Лососинку и возлагают цветы к портрету погибшего оппозиционера.



©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Фигура Бориса Немцова не была безупречной, и у людей сложилось разное к нему отношение. Но его имя стало для многих в стране символом солидарности свободомыслящих граждан и сопротивления нынешнему политическому режиму", – заявил "Столице на Онего" один из участников акции памяти Владимир Тихонов.



©Валерий Поташов/Столица на Онего

После того, как гражданские активисты почтили память погибшего политика, они собрали цветы и пустили их по реке. Сотрудники полиции фиксировали все происходившее на видео.