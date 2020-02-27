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В Петрозаводске прошла традиционная акция памяти "Немцов мост"

Новости. Общество
17:39, 27 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Гражданские активисты почтили память погибшего оппозиционера на мосту через реку Лососинка.

В этом году сотрудники полиции появились у символического "Немцова моста" в Петрозаводске даже раньше, чем журналисты, и поджидали участников традиционной акции памяти с видеокамерой. Однако препятствовать гражданским активистам полицейские не стали и даже не попросили собравшихся предъявить документы.


©Валерий Поташов/Столица на Онего

Напомним, акция памяти оппозиционного российского политика Бориса Немцова проходит в карельской столице ежегодно в день его убийства, 27 февраля. В этот день горожане собираются на небольшом мосту через Лососинку и возлагают цветы к портрету погибшего оппозиционера.


©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Фигура Бориса Немцова не была безупречной, и у людей сложилось разное к нему отношение. Но его имя стало для многих в стране символом солидарности свободомыслящих граждан и сопротивления нынешнему политическому режиму", – заявил "Столице на Онего" один из участников акции памяти Владимир Тихонов.  


©Валерий Поташов/Столица на Онего
 

После того, как гражданские активисты почтили память погибшего политика, они собрали цветы и пустили их по реке. Сотрудники полиции фиксировали все происходившее на видео.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2020-02-27 19:35:07
Борис Немцов физик- эффекты эха при нелинейном взаимодействии волн и частиц в плазме. Он очень много работал, быстро и легко писал статьи и уже в 1985 году защитился. Борис Немцов политик- его подписи стоят под документами за которые....
новый
2020-02-27 19:21:53
А давайте посмотри на это ихнее мероприятие с другой точки зрения. Не слишком ли много берет на себя эта либерастная шелупонь, чтобы вешать на перила данного моста табличку "Немцов мост" ? Вот все эти персонажи не ходили по данному мосту на работу в цеха Онежского тракторного завода и тяжелее ложки ничего в своей жизни не поднимали. С какого хрена они сюда приперлись ? Зарубите себе на носу, либерастные бездельники - это не ваш мост.
chel
2020-02-27 19:46:24
новый, В Праге переименовали площадь напротив российского посольства в честь Немцова. Так что мостик в Петрозаводске - это малая малость. Так ты пражан тоже к либерастне отнесешь? Пока будут в России такие путинские холопы, как ты, то и жизнь будет такая же нищая и убогая.
Михаил Святковский
2020-02-27 19:35:45
новый, что, склероз одолел - свои волшебные слова забыл, кроме производных от "либераст"? Задолбал уже, раст...
новый
2020-02-27 18:48:57
Да фиг знает. Я все равно опасаюсь, что эти пять клоунов с гвозидками /цветами, а не с гаубицами самоходными/ отправят нас всех в Гаагский трибунал. Особенно вон тот длинный с бородой и темных очках. Андрюху я то знаю - он всегда спокойный и безобидный был. Просто либерастня завербовала в свои ряды. Прознали , что западный украинец. Андрюша, завязывай ты с этими либерастами ибо поматросят и бросят. Примеров предостаточно.
viki
2020-02-27 18:21:52
Надо же людям проявить себя! А так, никто о них и не узнал бы! Все-таки сказочники эти россияне!
новый
2020-02-27 18:13:42
Ну дык.. Этих полтора либерастных зелекопа чуть ли не пинками пришлось на мост загонять. С утра нытье начались : а кто придет, а мы там одни будем, у меня денег на цветы нет, я еще с прошлого мостостояния штраф не оплатил, у меня вирус китайский поселился и прочие отмазки.
Писарев
2020-02-27 18:10:58
- Пацаки! А вы почему тут стоя выступаете? Стоя можно только там. А здесь только на коленях...
Os
2020-02-27 18:08:54
Верните уже этому мосту его историческое название, бывшее до революции.
Изя
2020-02-27 17:57:36
Новый с Киром , с коментами на выход )) :) )
Plant
2020-02-27 18:24:57
Изя, сейчас эти два тролля прибегут))
User
2020-02-27 17:49:13
"Однако препятствовать гражданским активистам полицейские не стали и даже не попросили собравшихся предъявить документы."(с)
И чего только не сделаешь ради принятия поправок. После них-то заживем!
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