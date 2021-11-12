В Петрозаводске прошла традиционная рождественская гонка

Традиционная лыжная гонка, собравшая спортсменов с нескольких регионов России, состоялась в спортивном центре «Курган».

В спортивном центре «Курган» состоялась традиционная рождественская гонка — 1 этап PTZ RUN SKI CUP

Лыжники из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Москвы, Подпорожья, Зеленогорска, Мурманска, Лодейного Поля и ряда городов и районов Карелии соревновались в масс-стартах на 18,9 и 4,5 километров.

Результаты гонки можно узнать в паблике «Петрозаводск спортивный».