В Петрозаводске проведут масштабные работы по замене уличного освещения на 21,5 млн рублей

Модернизация наружного освещения ждет 12 объектов в разных районах города, сообщили в администрации столицы Карелии.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Петрозаводске запланированы ремонт, модернизация и реконструкция наружного освещения. Его улучшат на 12 объектах в разных районах карельской столицы. В перечень вошли:

- Заводская улица (пересечение Первомайского проспекта с Шуйским шоссе);

- улица Правды (участок от Промышленной улицы до Ключевского шоссе);

- улица Репникова (участок между улицами Антонова и Ключевой);

- Муезерская улица (участок от улицы Чапаева до Прибрежного переулка);

- Неглинская набережная (в районе дома № 53);

- улица Федосовой (участок от Малой Слободской улицы до Казарменного моста);

- площадь Кукковское Кольцо;

- улица Шотмана (участок между улицами Разина и Мелентьевой;

- улица Калинина (участок от проспекта Александра Невского до Литейной площади):

- Парковая улица (участок от Высотного проезда до дома № 35 по Парковой улице);

- улица Парфенова (участок между улицами Балтийской и Ровио);

- улицы Дружбы, Кирпичная и Подсочная (район Сулажгорского Кирпичного завода).

В мэрии отмечают, что за последние годы такое масштабное обновление элементов уличного освещения в Петрозаводске пройдёт впервые. Сейчас ведутся подготовительные работы и осмотр состояния территорий. Техническая документация и проекты полностью готовы. МУППЭС на производство работ выделена субсидия в размере 21,5 млн рублей.