В Петрозаводске разыскивают женщину, скрывающуюся от правосудия

Полицейские ищут информацию о местонахождении разыскиваемой, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска разыскивает Зою Олеговну Р., 1978 года рождения, за регулярное несоблюдение установленных ранее судом ограничений.
Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения.
Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой, полиция просит сообщать информацию, но номерам телефонов: 8-911-415-25-87, 8-911-402-49-26, 8-814-2-739-154.
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