В Петрозаводске семь человек пострадали в ДТП по вине водителей автобусов

В столице Карелии в 2022 году произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.

За 12 месяцев прошлого года в Петрозаводске с участием автобусов зарегистрировано 7 ДТП, в которых 11 человек получили травмы. По вине водителей автобусов произошло 4 ДТП, пострадали 7 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

За минувший год автоинспекторы пресекли около 200 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутного транспорта.

В целях предотвращения происшествий с участием маршрутного пассажирского транспорта Госавтоинспекция Петрозаводска проводит ежедневные проверки автобусов. По выявленным грубым нарушениям водителями автобусов, сотрудники Госавтоинспекции направляют информацию в транспортные компании, которые, в свою очередь, проводят комиссии по безопасности с принятием мер дисциплинарного взыскания.