В Петрозаводске «Служба заказчика» ищет водителей

В мэрии Петрозаводска сообщают, что коммунальщикам требуются водители категорий «B» и «C».

МКУ «Служба заказчика» набирает на постоянную работу водителей категорий «B» и «C». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. В требования к соискателям входят среднее профессиональное образование, в том числе начальное профессиональное. Необходим стаж от трёх лет.

Ездить предстоит на автомобиле ГАЗ А32R33, а также комбинированной каналоочистительной машине КО-560 на базе КАМАЗ 65115. Работа предполагает выполнение заданий по промывке и откачке колодцев ливневой канализации. Потребуется ежедневно вести путевые листы с указанием маршрута следования, пройденного километража, расхода топлива, а также количества отработанного времени, контролировать состояние и исправность навигационного оборудования.

Режим работы — пятидневная неделя с 8 до 17 часов, в пятницу до 16 часов. Есть дежурства в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни.