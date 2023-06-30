В Петрозаводске снимут кино о народном карельском писателе

Фильм, посвященный Дмитрию Гусарову, будут снимать с 10 по 15 июля в столице республики, к участию приглашают актеров из Петрозаводска.

В середине июля коллектив из Петербурга «АТК-Студио» будет снимать кино о карельском писателе Дмитрии Гусарове. В преддверии события команда посетила городскую библиотеку имени писателя в Петрозаводске, написали 29 июня в сообществе библиотеки.

Встреча с сотрудниками Центральной городской библиотеки прошла в стенах музейной комнаты «Жизнь и творчество народного писателя Карелии Дмитрия Гусарова», в которой в дальнейшем и будут проходить съемки. Гости осмотрели комнату, изучили фотографии писателя разных лет и обсудили рабочие моменты.

Как сообщили на сайте ЦГБ, документально-постановочный фильм о писателе будут снимать с 10 по 15 июля также и в других памятных местах нашего города, связанных с именем писателя.

«АСТ-Студио» предлагает жителям Петрозаводска принять участие в кастинге на роль главного героя фильма, его родственников, друзей и знакомых. Подробная информация на странице сообщества.