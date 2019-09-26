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Новости. Криминал
07:15, 26 Сентября 2019
фото: © Александр Щербак/ТАСС

В Петрозаводске товаровед "обчистил" свой магазин

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Петрозаводский городской суд вынес приговор в отношении работника одной из торговых сетей по обвинению в хищении имущества работодателя.

Товаровед магазина одной из федеральных торговых сетей в Петрозаводске признан виновным в хищении вверенного ему чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения. Об этом сообщает сайт Петрозаводского городского суда.

В период с марта по апрель этого года сотрудник магазина похитил принадлежащие работодателю деньги в общей сумме  свыше 22 тыс. рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Хищение совершено с использованием компьютерной программы ККМ путем умышленного искажения содержащихся в ней сведений о фактически реализованном товаре, сообщает сайт суда.

Вину в содеянном товаровед признал полностью, уголовное дело было рассмотрено судом в порядке особого производства.

Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год.

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