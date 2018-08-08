В Петрозаводске Toyota переехала лежавшего на дороге человека

На Кукковке водитель иномарки проехал по пешеходу, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 16.00 водитель Тойота наехал на пешехода, который лежал на проезжей части в районе дома №13а по улице Ровио.

Водитель с места ДТП уехал, был установлен. Пешеход, мужчина 46 лет, был госпитализирован.