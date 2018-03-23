09:22, 23 Марта 2018
В Петрозаводске увеличат бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений
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Администрация Петрозаводска планирует внести в бюджет города на 2018 год изменения, предусматривающие дополнительные ассигнования на повышение зарплаты бюджетникам, в том числе, с учетом новой формулы начисления "северных" надбавок.
Общая сумма составит 26,9 млн. рублей.
Проект документа поступил в Петросовет.
Планируется увеличить бюджетные ассигнования на оплату труда работникам муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа за исключением тех категорий, которым ранее уже повысили зарплату в рамках исполнения "майских указов" президента РФ.
Дополнительные ассигнования позволят повысить зарплату на 4%.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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