В Петрозаводске увеличат бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений

Администрация Петрозаводска планирует внести в бюджет города на 2018 год изменения, предусматривающие дополнительные ассигнования на повышение зарплаты бюджетникам, в том числе, с учетом новой формулы начисления "северных" надбавок.

Общая сумма составит 26,9 млн. рублей.

Проект документа поступил в Петросовет.

Планируется увеличить бюджетные ассигнования на оплату труда работникам муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа за исключением тех категорий, которым ранее уже повысили зарплату в рамках исполнения "майских указов" президента РФ.

Дополнительные ассигнования позволят повысить зарплату на 4%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".